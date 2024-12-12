لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة سائق في حادث انقلاب توك توك في ترعة الدير بقنا

03:39 م الخميس 12 ديسمبر 2024

انقلاب توك توك في ترعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب سائق، اليوم الخميس، في انقلاب توك توك بترعة قرية الدير التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب توك توك فى ترعة خلال قيادته وإصابة السائق، وتبين إصابة ذياد.ع.ف، يبلغ من العمر 17 عامًا، ونقل إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

انقلاب توك توك إصابة سائق قنا انقلاب توك توك في ترعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي
الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات