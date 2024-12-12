إصابة سائق في حادث انقلاب توك توك في ترعة الدير بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب سائق، اليوم الخميس، في انقلاب توك توك بترعة قرية الدير التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب توك توك فى ترعة خلال قيادته وإصابة السائق، وتبين إصابة ذياد.ع.ف، يبلغ من العمر 17 عامًا، ونقل إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.