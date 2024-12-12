"اتقوا الله في أنفسكم والنساء".. كلمات قاسية من القاضي للمتهم بابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب

الدقهلية ـ رامي محمود:

وجه المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، كلمات قاسية للمتهم بـ ابتزاز ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك قبل النطق بالحكم على المتهم.

وقال القاضي في كلماته: "أقول لمثلك من الشباب اتقوا الله في أنفسكم أولا ثم في الشابات والنساء وإلا كان هذا هو المصير".

كانت هيئة المحكمة قضت بحبس المتهم "ش. خ"، 19 سنة، بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة ومحو الصور والفيديوهات والمحادثات منه وألزمته المصاريف الإدارية.

ونظرت وقائع القضية داخل غرفة المداولة في جلسة سرية وذلك بعد طلب دفاع المتهم استعراض بعض الأمور التي قد تمس الحياء العام وقبول المحكمة الطلب.

يذكر أن الموزع الموسيقي محمد مصطفى زوج المطربة شيرين عبدالوهاب السابق ووالد المجنى عليها قدم بلاغا في عام 2023 لـ مباحث الإنترنت في العباسية بتعرض ابنته "هنا"، 12 عاما للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول على "تيك توك" من قبل شخص مجهول على حساب تيك توك، بعد أن تحصل على صور وفيديوهات خاصة بها من على هاتفها وهددها بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وطلب منها مبلغا ماليا كبيرا.

ودلت التحريات والفحص الفنى تبين صحة الواقعة وأن الحساب محل البلاغ يخص المتهم ومقيم منطقة الحوار بمدينة المنصورة دائرة قسم أول، وتمكن ضباط مباحث قسم أول من ضبطه وإحضاره تنفيذا لأمر النيابة العامة وبحوزته تليفون محمول وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجنى عليها والتى تحتوي على أسلوب التهديد والابتزاز، كما عثر بداخله على صور وفيديوهات تخص المجني عليها.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني أقر بملكيته للهاتف المضبوط وبارتكابه للواقعة، وأنه تعرف على المجنى عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحصل على صور ومقاطع الفيديو الخاصة بابنة الشاكي من على شبكة الإنترنت الدولية، وقام بعد ذلك بتهديدها وابتزازها بنشر تلك الصور والإساءة لسمعتها.

وأحالت النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنصورة المتهم بعد أن اعترف أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بغرض الحصول على مبلغ مالي كبير، حيث علم أن المجنى عليها "هنا" ابنة شيرين عبدالوهاب.

قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم ٩١٢٧ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم (۱۹۹۱ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب المنصورة لاتهامه بتهديد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفى عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور خادشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات.

وشرع المتهم في الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والتي تنتهك خصوصيتها دون رضائها، أذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاج ومضايقة الطفلة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم مع استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

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