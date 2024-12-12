دفاع المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب يطلب سرية جلسات نظر القضية

الدقهلية- رامي محمود:

طلب دفاع المتهم بابتزاز ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب من محكمة جنايات المنصورة، عقد جلسة سرية بغرفة المداولة خلال أولى جلسات محاكمته اليوم الخميس.

واستجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم، وقررت منع التصوير، خلال أولى جلسات القضية التي تحمل رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 19910 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

ونظرت المحكمة القضية المتهم فيها "ش. خ. م"، 19 عامًا، والمقيم بمنطقة الحوار بمدينة المنصورة، في القضية رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 19910 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، حيث طلب الدفاع عقد الجلسة سرية بغرفة المداولة للحفاظ على خصوصية القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت "ش. خ. م"، 19 عاما، ومقيم منطقة الحوار بمدينة المنصورة دائرة قسم أول بمحافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامه بـ ابتزاز الطفلة "هنا" نجلة المطربة شيرين عبدالوهاب عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بغرض الحصول على مبلغ مالي كبير.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم علم أن المجنى عليها هنا ابنة شيرين عبدالوهاب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى أنه هدد الطفلة المجني عليها / هنا محمد مصطفى عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور خادشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات.

كما شرع المتهم في الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والتي تنتهك خصوصيتها دون رضاها.

ووجهت النيابة العامة اتهاما للمتهم لأنه أذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي وتعمد إزعاج ومضايقة الطفلة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم مع استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.