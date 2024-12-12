محافظ أسيوط يتفقد المجمع الصناعي بالشامية ويتابع مبادرة "فرحة لفستان الزفاف"

أسيوط ـ محمود عجمي:

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الإنتاجية، حيث تفقد اليوم الخميس، المجمع الصناعي الحرفي بالشامية في ساحل سليم.

يأتي هذا المشروع ضمن المبادرات التنموية التي نفذتها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعبد اللطيف عبد المنعم، رئيس مركز ساحل سليم، وداليا تادرس، مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسري كامل، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد ثروت، مدير المجمع الصناعي الحرفي بالشامية.

وتفقد المحافظ أقسام المجمع، واطلع على عمليات تشغيل وإنتاج مشغل الخياطة والتطريز بالدور العلوي، حيث تم إنتاج حوالي 1000 ملاية و800 بالطو مخصص لمديرية الصحة بأسيوط، و600 ملاية مخصصة للمدن الجامعية، كما تابع تشغيل الماكينات والمعدات المختلفة في مشغل الخياطة والتطريز، الذي يضم 39 ماكينة متنوعة تشمل ماكينات خياطة، وعراوي، وسرفلة، وتركيب أزرار، ومقص كهربائي، ومكواة بخار.

كما تفقد المحافظ أعمال تجهيز فساتين الزفاف التي تم دعم المجمع بها لتأجيرها بالمجان للمقبلات على الزواج، ضمن المبادرة التي أطلقها تحت عنوان "فرحة.. لفستان الزفاف". ووجه بعرض جميع فساتين الزفاف على مانيكانات في الصالة الموجودة بالدور الأرضي بالمجمع، لتمكين الفتيات من رؤيتها ومعاينتها.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم لتشغيل المجمع وتسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز. وأشار إلى أهمية إحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الاقتصادية بقرى ومراكز المحافظة، لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها المحافظة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، فضلًا عن إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة.