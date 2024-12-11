إحالة أوراق شقيقين وعاطل للمفتي لقتلهم شخص في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق شقيقين، وعاطل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد اثنين أشقاء وقتل أحدهما والشروع في قتل الآخر، وذلك إثر خلاف سابق بينهم، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة بالقضة رقم في 17491 لسنة 2023 جنایات أول شبرا، والمقيدة برقم 2585 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هشام ع ق" 29 سنة، و"محمد ف ع" 29 سنة، وشقيقه "أحمد" 25 سنة، بدون عمل، مقيمين أرض نوبار أول شبرا الخيمة، في 26 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما رضا عبد الفتاح أبو السعود، وشقيقه "سعيد".

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين اعتزموا التنكيل بالمجني عليهما على إثر خلاف سابق بينهم، قاصدين تروعيهما وغيرهم من المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع أمين مشهور، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهما وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة جناية قتل المجني عليه رضا عبد الفتاح أبو السعود، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وتعدى عليه الثاني بسلاح أبيض واستتبعهما الثالث بطعنة بالظهر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنهم شرعوا في قتل المجني عليه سعيد عبد الفتاح أبو السعود، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وانهالوا عليه ضربًا بأنحاء جسده بالأسلحة حوزتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية، كما أن المتهمين الثاني والثالث أحرزا أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، والمتهم الأول أطلق أعيرة نارية.