محافظ بني سويف يتفقد بعض المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، عدداً من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

بدأت الجولة بزيارة أحد المصانع العاملة في في إنتاج المواسير الصلب الملحومة، والمسحوبة ولوازمها، على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات بلغت 480 مليون جنيها، حيث تفقد خطوط الإنتاج وأقسام المصنع، وناقش مع المسؤولين مراحل الإنتاج، و نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة.

كما شملت الجولة زيارة مصنع لإنتاج القداحات المتنوعة مثل ولاعات الجيب، إلى جانب قسم لتصنيع مستحضرات التجميل الكيميائية، والمقام على مساحة تزيد عن 8 آلاف متر مربع داخل قطاع الصناعات المعدنية.

واستمع المحافظ لعرض تفصيلي من مسؤولي المصنعين حول الأسواق المستهدفة، وخطط التوسع المستقبلية، مشدداً على أهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، مؤكدا على التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، موجهاً مسؤولي المنطقة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ كل التدابير اللازمة لحل أي تحديات قد تواجه المشروعات، بما يدعم العملية الإنتاجية ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.