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رحيل بطل صغير.. وفاة الطفل "عمار" أصغر دليفري في المنوفية

11:38 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

عمار

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المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن على أهالي مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الطفل "عمار أحمد" 16 عامًا، أصغر عامل دليفري في مدينته، وذلك بعد تدهور مفاجئ في حالته أمس الثلاثاء، ونقله إلى مستشفى الشهداء المركزي ليفارق الحياة داخله.

وكان والد "عمار" قد توفى قبل 5 سنوات، تبع ذلك زواج الأم وتركته مع جدته، لكن الجدة توفيت أيضًا وبقى هو وشقيقته الكُبرى مع عمته، وخلال تلك الفترة كان يعمل دليفري ويصرف عليهما فضلاً عن تجهيزه شقيقته للزواج ونجح في إتمام مهمته، حتى فوجئ الأهالي الأمس بتداول خبر وفاته على منصات التواصل الاجتماعي وسط حالة من الصدمة.

هذا وتنتظر عائلته انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانه اليوم الأربعاء في مدينة الشهداء.

وفاة طفل أصغر دليفري في المنوفية المنوفية مدينة الشهداء
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