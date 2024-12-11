تداول 21 ألف طن و963 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

استقبلت موانئ البحر الأحمر 12 سفينة تجارية على متنها 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 963 شاحنة و475 سيارة و455 شاحنة و453 سيارة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الصادرات شملت 12000 طن بضائع، و508 شاحنة و22 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، وشملت حركة الواردات 455 شاحنة و453 سيارة.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ALANDALUS على متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة، كما يستقبل الميناء أيضا السفينة HELENA KOSAN على متنها 4700 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجل ميناء سفاجا استقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express وغادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 2300 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1665 راكبا بموانيها.