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تحذير مهم من محافظة الإسكندرية لقائدي السيارات على الطرق السريعة غدًا

08:51 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الطرق السريعة ارشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، تحذر فيه من تعرض الطرق السريعة لشبورة مائية كثيفة، بدءًا من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا غدًا الأربعاء، والتي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا.

وأشار البيان إلى تنويه صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشير إلى كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

قائدي السيارات على الطرق السريعة تحذير هام من محافظة الإسكندرية تعرض الطرق السريعة لشبورة كثافة الشبورة المائية
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