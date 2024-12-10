تحذير مهم من محافظة الإسكندرية لقائدي السيارات على الطرق السريعة غدًا

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، تحذر فيه من تعرض الطرق السريعة لشبورة مائية كثيفة، بدءًا من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 8 صباحًا غدًا الأربعاء، والتي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا.

وأشار البيان إلى تنويه صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشير إلى كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.