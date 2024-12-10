بمشاركة 32 شركة.. الغرفة التجارية: معرض "صُنع في بورسعيد" يستهدف دعم جهود الدولة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن الغرفة نظمت معرض "صُنع في بورسعيد" للمرة الثانية، دعمًا لجهود الدولة المصرية في الاهتمام بقطاعي الصناعة والتجارة.

وجه "سعده"، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمعرض "صُنع في بورسعيد"، الذي تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع محافظة بورسعيد، الشكر إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المسبوق لقطاعي التجارة والصناعة، وما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات الرئيس وتهيئة المناخ الملائم للمستثمرين.

وأشار إلى أن تنظيم الغرفة للمعرض يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المستثمر الجاد ومساعدته على تسويق منتجاته والنفاذ بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية والمحلية، إضافة إلى تشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير المعروضات بأسعار مناسبة وجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

يضم معرض "صُنع في بورسعيد" 32 من الشركات الموجودة في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمنطقة الحرة العامة للاستثمار، والتي تخصص نسبًا كبيرة من إنتاجها للتصدير. وتعمل هذه الشركات في مجالات متنوعة، تشمل: صناعة أقمشة البوليستر، المواد الغذائية، الأدوات الكهربائية، السجاد، الزيوت النباتية، المنسوجات، البخور والعطور، الأسماك المدخنة والمعلبة والمجمدة، الورق الحراري، منتجات الكرتون، الملابس الجاهزة، الجينز، المنتجات الجلدية، الحقائب، الدهانات، الأحذية، المنتجات الخشبية، الضفائر الكهربائية، ومستحضرات التجميل.