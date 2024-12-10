ذبح أمه بدم بارد.. دموع الإخوة تنقذ الابن العاق من حبل المشنقة

الدقهلية- مصراوي:

داخل قاعة المحكمة التي اكتظت بالوجوه المتوترة والأنفاس المحبوسة، وقف "محمود"، مرتديًا البدلة الحمراء، وجهه يحمل ملامح الحزن والندم، في انتظار كلمة القضاء التي قد تسلبه حياته. القاضي، بصوت هادئ ولكنه صارم، أعلن عن لحظة الحكم، قبل أن ينطق بكلماته المؤثرة: "يا محمود، حضور أشقائك وتنازلهم اليوم أفلتك من حكم الإعدام."

كانت اللحظة صادمة للجميع. التفتت الأنظار إلى المقاعد الخلفية حيث جلس أشقاء المتهم، الدموع تغرق وجوههم، والقلوب مثقلة بألم الفقد، رغم أن شقيقهم "محمود" هو من أنهى حياة والدتهم الحبيبة، إلا أنهم وقفوا ليمنحوه فرصة للحياة.

اقتربوا من منصة القاضي، وأيديهم ترتعش، بينما أحدهم قال بصوت متقطع: "يا سيادة القاضي، نحن نطلب العفو لأخينا. رغم الألم، لا نريد أن نفقده هو الآخر. أمنا كانت ستسامحه لو كانت هنا".

كلماتهم التي ملأت القاعة بالدموع كانت تعبر عن ألمهم العميق وحبهم لأخيهم الذي سقط في هاوية الجريمة، ربما بسبب ضعف نفسي أو صراع داخلي. كانوا يدركون أن الغفران لن يعيد والدتهم، لكنه قد ينقذ روحًا أخرى كانت على وشك الضياع.

أمام هذا المشهد المؤثر، لم يتمالك الحاضرون دموعهم. وفي تلك اللحظة، لم يكن الحكم فقط قانونيًا، بل كان درسًا في معنى الرحمة والتسامح، ليظل مشهد الأشقاء الباكين من أجل إنقاذ أخيهم محفورًا في ذاكرة من حضروا، ولتكون قصتهم مثالًا على أن الحب والإنسانية يمكن أن يتغلبا على أعمق الجراح.

وقضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة استئناف المنصورة، محافظة الدقهلية، بقبول استئناف إمام مسجد تخلص من والدته ذبحا، وإنزال عقوبة المؤبد بدلا من الإعدام بعد حضور أشقائه وطلبهم التنازل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 3537 لسنة 2023 جنايات قسم المنزلة، والمقيدة برقم 2362 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كانت الجلسة قد شهدت وقوف المتهم "محمود ج.م.ع. 39 سنة، إمام مسجد وصاحب محل قطع غيار سيارات، ومقيم بندر المنزلة، أمام هيئة المحكمة مرتديا البدلة الحمراء بعد صدور حكم محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا، وبدأ فى رواية تفاصيل الواقعة أنه كان شديد التعلق بوالدته وطلب منها أن تعيش معه، إلا أن هناك أصوات كانت تناديه تطالبه بذبحها والتخلص منه، وأنه ارتكب تلك الفعلة بعد صلاة الفجر دون أن يدري.

يذكر أن المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال المتهم الى محكمة الجنايات والتي قضت بإعدامه وذلك لأنه في يوم 14/6/2022، بدائرة قسم المنزلة، قتل والدته المجني عليها "نرجس السيد محمد عبدالعال"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها حتى اقتادها إلى الغرفة محل سكنها، محاولًا كتم أنفاسها بوسادة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، فاقتادها عنوة إلى الجراج محل الواقعة، متحصلًا على سلاح أبيض كتر، وقام بنحرها بالسلاح الأبيض، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.