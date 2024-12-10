محافظات القناة تستعد للأمطار.. حملة تطهير شاملة لشبكات الصرف الصحي

السويس- حسام الدين أحمد:

واصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة أعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بالمحافظات الثلاث لتطهيرها من الرواسب والمخلفات الصلبة، وتنفيذا للخطة الدورية لرفع كفاءة المحطات واستعدادا لسقوط الأمطار.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة، إنه يتابع أعمال تطهير بيارات محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بصفة مستمرة على أرض الواقع، بالإضافة إلى متابعة أعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان وصول مياه الصرف إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه والصرف القناة، أن هناك فرق أخرى تعمل على تطهير شبكات وبالوعات الصرف من المخلفات والرواسب في محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وتعمل تلك الفرق أيضا على تركيب أغطية خراسانية جديدة محكمة، بدل التي تم سرقتها، لضمان نظافة البيارات تحسبا لسقوط الأمطار في أي وقت.

وأشار عصمت إلى أن خطة العمل ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، ووضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلي والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة علي مدار الساعة من رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشبكات بمحافظات إقليم القناة بالمرور ومتابعة جميع محطات رفع الصرف الصحي وشبكات والخطوط الرئيسية والفرعية، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل لأهالي إقليم محافظات القناة.