أعنف النوات.. كل ما تريد معرفته عن "نوة قاسم" قبل ضربها الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

سلسلة طويلة من الخسائر في الأرواح والممتلكات تخلفها نوة قاسم كل عام في الإسكندرية، ما يجعلها واحدة من أعنف النوات وأكثرها ضراوة، إذ يصاحبها أمطار غزيرة وعواصف شديدة.

وتتسب "قاسم" في اضطراب وارتفاع أمواج البحر لأكثر من 6 أمتار ما يدفع البعض لتشبيهها بـ"التسونامي"، إلا أن ذلك لا يمنع أنها تمر في بعض الأعوام بهدوء وسلام دون أي خسائر.

ومع بدء العد التنازلي لضربها سواحل الإسكندرية، يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن نوة "قاسم" وما حققته من أضرار في المدينة الساحلية:

- يُرجع الصيادون سبب تسمية النوة بهذا الاسم نسبة إلى ابن أحد الصيادين، ويدعى "قاسم" الذي تعرض للغرق خلالها.

- كان يعرف الصيادون قديمًا موعد حلولها بعلامات منها تساقط النجوم من السماء أو هياج طائر النورس على سطح البحر أو غروب الشمس وسط هالة حمراء أو قدوم رياح غربية.

- ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ "نوة قاسم" عادة في 4 ديسمبر من كل عام.

- تستمر نوة قاسم عادة لمدة 5 أيام.

- يصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

- تتسبب قاسم عادة في اضطراب وارتفاع أمواج البحر المتوسط ما قد يؤدي إلى وقف حركة الصيد والملاحة البحرية.

- يعقبها نوة "الفيضة الصغرى" في 12 ديسمبر والتي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية لمدة 5 أيام.

خسائر بالجملة

خسائر عديدة تخلفها نوة قاسم في المدينة الساحلية إذ تسببت في عام 2010 في تحطيم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية وتجاوز مياه البحر للطريق في عدة مناطق منها لوران ومحطة الرمل.

وفي العام 2018 أدت إلى انهيار جزئي بـ 5 عقارات وسقوط لافتة إعلانية ما أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص، فضلًا عن إصابة 8 تلاميذ في حادث مروري، واندلاع حرائق بشركة الإسكندرية للبترول ومركز تجاري.

وتسببت رياح قاسم في العام نفسه في غرق وجنوح سفينة ومركب صيد أثناء رسوهما بميناءي الصيد الشرقي والمكس بوسط وغرب الإسكندرية، فضلًا عن تعطيل حركة الملاحة البحرية والصيد لمدة 3 أيام.

وامتدت خسائر رياح قاسم في 2018 لتحطم 3 سيارات بعدما انهار عليهم سور بمنطقة العوايد شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

تسونامي المهندسين

وفي 2021، اجتاحت أمواج البحر التي تجاوز ارتفاعها 6 أمتار متر فيما يشبه "تسونامي" نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا لتتخطى الصخور والحواجز الخرسانية لتجرف كل ما يقابلها من كراسي ومقاعد في وصولًا إلى ساحة انتظار السيارات وأروقة النادي لتغرقها، تزامنًا مع بدء نوة قاسم.

وتضررت أجزاء من كورنيش الإسكندرية بمناطق لوران والجمرك والمكس والمنتزه، ما أسفر عن إصابة فتاة تدعى "روان" كانت قد أرادت مشاهدة أمواج البحر قبل أن يسقط جزء خرساني من سور الكورنيش عليها بعدما ضربته موجة عاتية.

حالة تأهب

ويسبق النوة إجراءات احترازية في الإسكندرية تبدأ برفع درجة الاستعداد والطوارئ بشركة الصرف الصحي والأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والعواصف المصاحبة لها.

وتتضمن الإجراءات وقف الإجازات وبدل الراحات للعاملين بالصرف الصحي، وتطهير شنايش الأمطار، البالغ عددها نحو 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.

ويستمر عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم للتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.