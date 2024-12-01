محافظ بني سويف يتفقد منطقة بياض العرب الصناعية -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المصانع داخل المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة موقف الاستثمار والكيانات الاستثمارية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مصنع لإنتاج الأسمدة، تجول المحافظ داخل أقسام وخطوط إنتاج المصنع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية نحو 10 ملايين جنيه، ويعمل في مجال إنتاج الأسمدة، والمُغذيات المتخصصة، والمتميزة لكافة المحاصيل الزراعية، ومراحل نموها، والتي تشمل 3 أنواع رئيسية من الأسمدة " بودر، سائل، مُعلق" من مركبات الزنك، والفوسفات، والحديد، و النيتروجين، والفوسفور، والبوتاسيوم، والتي يجري استخدامها سواء بالرش الورقي، أو الحقن الأرضي.

وناقش المحافظ مع مسئولي المصنع مراحل وخطوط الإنتاج، والأسواق المستهدفة في المراحل المختلفة، ونسب المكونات المحلية في المنتج النهائي، ومعايير الجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها، حيث أوضح المدير المسؤول أن منتجات المصنع من الأسمدة بكافة أنواعها يجري تصدير جزء منها لبعض دول أفريقيا وآسيا، بجانب توفير احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والمخصبات الزراعية.

كما زار المحافظ مصنع للصناعات الخشبية مقام على مساحة 1620 مترا مربعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 10 مليون جنيه، ويعمل به 25 عاملاً، وتفقد مراحل وخطوط الإنتاج، ومنظومة الأمن والسلامة، وكافة الاشتراطات بالأقسام والعنابر، واستمع من مدير المصنع لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يذهب لها المنتج سواء المحلية أو التصدير، حيث ينتج المصنع وحدات الأثاث الخشبية للحمام بالأحواض، ودواليب الحمام ، والوحدات الخشبية للتليفزيون، والمطابخ، وغيرها من الأثاث المنزلي، حيث يجري تصدير المنتج إلى العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية، وعلى رأسها السعودية والإمارات وكينيا.