"ملحقش ياخد المعاش".. وفاة مسن أمام ماكينة صرف في السويس



السويس - حسام الدين أحمد:

توفي مسن أمام ماكينة الصرف الآلي بحي السويس، صباح اليوم الأحد، ونقله رجال الإسعاف إلى مجمع طبي بالمحافظة.

وكان مرفق إسعاف السويس بإشراف الدكتور مينا فوزي مدير المرفق تلقى بلاغا من المواطنين يفيد إغماء مسن داخل حرم بنك ناصر الاجتماعي الكائن نهاية شارع التحرير.

وكشف الفحص الطبي، أن الحالة المبلغ بها متوفى، وأظهر ذلك العلامات الحيوية والكشف الظاهري، حيث حضر في وقت مبكر صباح اليوم لصرف المعاش الشهري، وتوفي أمام ماكينة الصرف الآلي قبل سحب مستحقاته المالية.

وقال مصدر طبي بالسويس، إن المتوفى أحمد إبراهيم 74 عامًا، أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى نقله إلى مجمع السويس الطبي لتأكيد الوفاة، وذلك طبقا للبروتوكول الطبي المتبع مع حالات الموت المفاجئ والحالات المشابهة.