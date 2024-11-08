بالصور- محافظ أسوان يتفقد الممشى السياحى الجديد بقرية فارس

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المرسى والممشى السياحى الجديد بقرية فارس بمركز كوم أمبو.



والمرسى مقام على مساحة 2700 م2 ، وتم تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويضم حديقة ومسطحات خضراء، فضلاً عن مساحات مخصصة للترفيه بمواصفات تناسب ذوى الهمم، وساحة للدراجات لاستخدامها فى التنقلات الداخلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، علاوة على مظلات بمواد صديقة للبيئة (جريد)، والتحكم فى تشغيل أعمدة الإنارة عن بعد بنظام لمبات الليد، ومسجد، ودورات مياه للرجال والسيدات، وأماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن الموقع المتميز للمرسى والممشى داخل قرية فارس، والتى جرى اختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة يؤكد على تمتعها بالعديد من المقومات والأنشطة غير الملوثة للبيئة منها المحطات الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فى الظهير الصحراوى للقرية، موضحاً أن القرية تمتلك مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها بطرق التخصيب بالأسمدة الطبيعية العضوية، علاوة على نسبة التشجير العالية مما يساهم في توافر بيئة نقية تعد نموذجاً رائعاً للقرى النموذجية بيئياً.