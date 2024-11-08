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طالبة تربية عملي تضرب طالبا.. خلاف مدرسي ينتهي في قسم شرطة بالمنوفية

02:22 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الجمعة، عن انتهاء أزمة اعتداء مُعلمة "طالبة تربية عملي لمادة العلوم" على طالب في مدرسة أحمد عرابي الإعدادية في مدينة منوف، بالصلح بين الطرفين داخل قسم شرطة منوف وتنازل المُشتكي عن شكواه.

وكان المواطن "محمود مسعد حرفوش" قد حرر محضرًا أمس الخميس بقسم شرطة منوف في محافظة المنوفية، ضد طالبة تربية عملي تدرس مادة العلوم بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية بمنوف، لاعتدائها بالضرب على ابنه "ياسين" بالعصا بداعي حديثه مع زميل له بالفصل أثناء شرحها.

وأوضح ولي أمر الطالب لمصراوي، أن الُمدرسة اعتدت على ابنه ظنًا منها أنه بصق على زميله أثناء حديث معه، وتابع": "ابني بيتكلم مع زميله وخرجت رزازات عادية فاشتكى زميله للمدرسة، مسكت العصاية وضربت ابني على وشه".

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