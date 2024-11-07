طالبة تربية عملي متهمة بالاعتداء على طالب إعدادي في المنوفية.. والتحقيق جارٍ

المنوفية - أحمد الباهي:

حرر المواطن محمود مسعد حرفوش محضرًا بقسم شرطة منوف في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، ضد طالبة تربية عملي بمادة العلوم في مدرسة أحمد عرابي الإعدادية، لاعتدائها بالضرب على ابنه "ياسين" باستخدام عصا، وذلك أثناء حديثه مع زميل له خلال الشرح.

وأوضح ولي أمر الطالب لموقع مصراوي أن المُعلمة اعتقدت خطأً أن ابنه بصق على زميله أثناء الحديث، وقال: "ابني كان يتحدث مع زميله، وخلال ذلك خرجت رزازات بسيطة اشتكى منها الزميل، فقامت المعلمة بضربه على الوجه بالعصا من الجهة اليسرى. وقد استخرجت تقريرًا طبيًا من مستشفى منوف العام، وتقدمت به إلى قسم الشرطة".

من جانبه، أفاد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في المنوفية لموقع "مصراوي" بأن الطالب حضر مع والده إلى إدارة منوف التعليمية بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتم تكليف باسم خميس، مدير الإدارة، الشؤون القانونية بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.