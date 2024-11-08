"هسفركم الإمارات".. ضبط شاب استولى على أموال المواطنين بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج شابًا بتهمة الاستيلاء على مبالغ من المواطنين، بأخميم شرقي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود بلاغًا من "أدهم. ن" 32 عامًا حاصل على دبلوم، وشخصين آخرين بتضررهم من "محمد. ص" 33 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز؛ لنصبه عليهم والاستيلاء منهم على 240 ألف جنيه؛ بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات،

إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.