بالصور- تطهير مخرات السيول ورفع تراكمات الرمال من طريق شرم الشيخ الدولي

جنوب سيناء - رضا السيد:

دفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بعدد من المعدات الثقيلة لتطهير البرابخ و مجرى السيول، وممرات المياه أسفل الطريق الدولي الجديد (النفق ـ شرم الشيخ)، الواقع في نطاق المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالاستعداد الكامل لموسم السيول.

وقال محمد حامد، رئيس المدينة، إنه جرى تمشيط الطريق الدولي الجديد الواقع في نطاق المدينة بالكامل، لتطهير مخرات السيول، ورفع الرمال بالبرابيخ التي جرى إقامتها لحماية الطريق من الآثار التدميرية للسيول، إضافة إلى رفع الرمال الناعمة التي تكونت على الطريق نتيجة لهبوب الرياح، وذلك ضمن خطة المدينة لمجابهة السيول، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، إن المدينة مستعدة لاستقبال موسم السيول، وتجري متابعة مستمرة على الطبيعة للتأكد من تطهير مخرات السيول أول بأول، وكذلك التأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.

على جانب آخر، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن محافظة جنوب سيناء تسودها أجواء دافئة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، باردة بمدينة سانت كاترين، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بمعدل لا يتجاوز الـ 28 كيلو متر في الساعة.

وأوضح مركز العمليات في بيان اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمجابهة أي حالة طوارئ تطرأ على المحافظة، مع مرور رؤساء المدن على مخرات السيول للتأكد من تطهيرها.

وأشار إلى أن حالة البحر معتدلة، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 حتى 2 متر، وكافة الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، كما تسير حركة المرور بجميع الطرق الدولية و بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 27 والصغرى 17، وفي مدينة رأس سدر العظمى 27 والصغرى 20، وفي مدينة طابا العظمى 27 والصغرى 19، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 21 و الصغرى 10، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 29 والصغرى 22 درجة.