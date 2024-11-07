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حي العامرية للمواطنين: "لا تنزعجوا من رائحة الغاز"

01:26 م الخميس 07 نوفمبر 2024

شركة غاز مصر في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

تجري شركة غاز مصر إحدى شركات قطاع البترول، يوم السبت المقبل، أعمال تعبئة وإضافة مادة رائحة الغاز المعروفة بمحطة الفلترة والقياس بطريق الكافوري خلف المنطقة الحرة.

وأشار بيان صادر عن حي العامرية ثان، اليوم الخميس، إلى بدء أعمال التعبئة وإضافة مادة رائحة الغاز بدءًا الثامنة صباح السبت المقبل ولمدة 8 ساعات، ما قد ينتج عنه تصاعد أبخرة لرائحة الغاز يشعر بها سكان المناطق المحيطة.

وأضاف البيان أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا كون الغاز الطبيعي بلا رائحة في الأصل، مؤكدًا أن هذه الرائحة لا تمثل خطورة وغير مؤثرة.

شركة غاز مصر قطاع البترول مادة رائحة الغاز حي العامرية
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