تلاعب في العدادات السرية.. ضبط محطة بنزين تستولي على الوقود بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس تامر محمد السيد، ومباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي، حملات مكبرة على نطاق مراكز وقرى المحافظة.

تمكنت إحدى الحملات، برئاسة عبدالناصر كامل عضو اللجنة المركزية، من ضبط محطة وقود بمدينة أسيوط الجديدة لتلاعبها في قراءة العدادات السرية، مما يتيح التلاعب في المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.

جرى تحرير محضر رقم 1192 جنح أسيوط الجديدة لسنة 2024، والتحفظ على 56,359 لتر سولار، و3,059 لتر بنزين 92، و2,936 لتر بنزين 95، وتم عرض القضية على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومحطات الوقود في المراكز والمدن والأحياء، للتصدي لكافة أنواع التلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما شدد على ضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية بكميات وفيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة.