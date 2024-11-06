مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين في سوهاج

كتب- محمد فتحي:

وقع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بمركز المنشاة في محافظة سوهاج، إذ أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة في سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز المنشاة.

على الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين أنه وقع بين سيارتين اصطدامت السيارة الأولى بالثانية من الجانب الأيمن وانحراف السيارة الثانية على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين، إذ تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من استخراج بعض الأشخاص من السيارة متوفيين لنقلهم لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.