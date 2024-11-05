مصرع سيدة في حادث تصادم بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة خمسينية مصرعها، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم موتوسيكل في قرية الرواتب، التابعة لدائرة مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث لموتوسيكل صدم سيدة خمسينية خلال تواجدها في الشارع داخل قرية الرواتب مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع السيدة "فاطمة.ع.ج" تبلغ من العمر 50 عامًا، صدمها موتوسيكل خلال تواجدها في الشارع داخل قرية الرواتب مركز أبوتشت، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.