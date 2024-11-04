مقتل عنصر إجرامي خلال حملة أمنية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي عنصر إجرامي مصرعه، اليوم الإثنين، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في قرية الحجيرات بدائرة مركز قنا، حيث كان متهمًا في قضية مقتل سيدتين.

وكانت مديرية أمن قنا، بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزي، قد شنت حملة أمنية مكثفة لضبط العنصر الإجرامي، الهارب من عدة قضايا، والمتورط في مقتل سيدة وإصابة أخرى أثناء مشاجرة نشبت في القرية.

وأسفرت الحملة عن مقتل المتهم، البالغ من العمر 30 عامًا، خلال مواجهته مع قوات الأمن، حيث كان المتهم قد تسبب في اندلاع مشاجرة مسلحة بين عائلتين بالقرية، أسفرت عن مقتل السيدتين بطلقات طائشة، إثر خلاف عائلي بينه وبين زوجته التي رفضت العودة معه إلى منزلهما.

تم نقل جثة المتهم إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.