محافظ القليوبية يلغي تكليف رئيس قرية ترسا بطوخ: "مقصر في عمله"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، خلال جولته اليوم الاثنين، بقرية ترسا التابعة لمركز ومدينة طوخ، إلغاء تكليف رئيس الوحدة المحلية للقرية، وذلك لتقصيره في العمل والتراخي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق القرية التابعة له.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية المفاجئة اليوم لقريتي ترسا ونامول بمركز ومدينة طوخ والتي أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتمامًا بالغًا، وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف، حفاظًا على مقدرات الدولة والحفاظ على هيبتها، فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.