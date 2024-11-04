ذكرى انتصار معركة البرلس.. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، احتفالية العيد القومي للمحافظة، بمناسبة الذكرى الـ68 لانتصار معركة البرلس البحرية التي تتوافق يوم 4 نوفمبر 1956 بمدينة برج البرلس.

ووضع محافظ كفرالشيخ، رفقة اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء سامر عبدالله ندا، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية إكليل الزهور على النصب التذكاري لمعركة البرلس البحرية، وغرسوا أول نخلة بجوار النصب التذكاري، والتقي المشاركين في الاحتفالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء سامر عبدالله ندا، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، والعميد وليد إسماعيل حسن، قائد أول لنشات صواريخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد نادر عثمان، قائد حرس حدود المنطقة الشمالية العسكرية، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير مرور كفرالشيخ، والرائد محمد عبدالسميع، قائد مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بالبرلس، والمقدم إسلام محمد القصبي، قائد الكتيبة 109 حرس الحدود، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري عموم المصالح والقطاعات الخدمية، وعدد كبير من أهالي مدينة برج البرلس، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وتضمنت الاحتفالية قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وتلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان معركة البرلس البحرية، وفيلم تسجيلي بعنوان إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة كفرالشيخ، وكلمة محافظ كفرالشيخ، وتقديم درع القوات البحرية لمحافظ كفرالشيخ، وتقديم درع المحافظة لقائد القوات البحرية، واختتمت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية العربية.