ورشة عمل لمكافحة التنمر في متحف شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلن متحف شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، إقامة ورشة لمكافحة التنمر، وذلك في إطار المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف تحرص على المشاركة الإيجابية في كافة الفعاليات التي من شأنها خدمة المجتمع المحلي حوله، وتنمية وعي النشء من خلال إمدادهم بالمعلومات الصحيحة، وذلك عن طريق ورش عملية، وندوات وأنشطة ترفيهية جاذبة لهم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يجري تنفيذ ندوة توعوية وأنشطة ترفيهية تحت عنوان "إيجابي رغم تنمرك"، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة التربية المتحفية، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تستهدف الفئة العمرية من 6 حتى 16 عامًا.

وأشار إلى أن هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كافة أشكال التنمر، بما في ذلك التنمر في المدارس والتنمّر الإلكتروني، لافتًا إلى أن المشاركة في الورشة مجانية، ولا تتضمن زيارة قاعات العرض.