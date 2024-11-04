استمرار الطوارئ.. 18 صورة ترصد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت حالة الطقس في كافة أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، تحسنًا نسبيًا إذ توقف هطول الأمطار وانقشاع الغيوم مع سطوع الشمس على فترات متقطعة، وذلك بعد ليلة ممطرة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة ونشر سيارات شفط ومعدات الشفط بالشوارع نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار فرص سقوط أمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانًا.

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة".

كانت أحياء الإسكندرية، شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مساء أمس، دون تأثير على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة.