بـ٤٠٠ جنيه شهريًا.. تفاصيل وشروط طرح ١٩٦ وحدة سكنية للإيجار في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

طرحت محافظة الأقصر، ١٩٦ وحدة سكنية ضمن برنامج سكن كريم، بمركزي أرمنت وإسنا للفئات المستهدفة بنظام التأجير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بقيمة إيجارية تتراوح بين ٤٠٠ جنيه و٥٠٠ جنيه للوحدة، بزيادة سنوية مقدارها 5%.

الوحدات المطروحة للإيجار في مدينة أرمنت عبارة عن: ۷۲ وحدة سكنية بقرية المحاميد بقيمة إيجارية ٤٠٠ جنيه شهريًا، و٤٤ وحدة سكنية بقرية الرزيقات بقيمة إيجارية ٤٠٠ جنيه شهريًا، و٣٦ وحدة بقرية السلام بقيمة إيجارية ٤٠٠ جنيه شهريًا.

ويبلغ مقدم الحجز لهذه الوحدات مبلغ (۱۰۰۰ جنيه) يتم سداده علي الكود المؤسسي المخصص للوحدات مركز أرمنت رقم ( ۲۲۷۰۰۱۰۸)، ببنوك مصر ، والأهلي ، والقاهرة، وإرفاق ما يفيد السداد بالمستندات.

وفيما طرحت المحافظة ۲۲ وحدة سكنية بقرية الشغب بإسنا بقيمة إيجارية ٤٠٠ جنيه شهرياً، و۲۲ وحدة سكنية وملحقاتها بقرية حاجر كومير بقيمة إيجارية ٥٠٠ جنيه شهريا.

ويبلغ مقدم الحجز مبلغ ( ۱۰۰۰ ) يتم سداده علي الكود المؤسسي المخصص لوحدات اسنا رقم ( ۲۲۷۰۰۱۰۷) لمدينة اسنا ببنك مصر ، الأهلي ، القاهرة وإرفاق ما يفيد السداد بالمستندات.

يبدأ التقديم علي وحدات إسنا وأرمنت يوم 1/12/2024 وبستمر حتى 15/12/2024 بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.

ومن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية بإسنا وأرمنت: حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج، أو المتزوجين ممن تنطبق عليهم الشروط، وذوي الإعاقة وفقاً لتعريف القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٨، والفئات المستحقة لتدخلات سكن كريم المشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقري حياة كريمة، والأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل، وقاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقاً، ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة أو دواعي التخطيط العمراني أو السلامة الإنشائية، وقاطني المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وأعلنت محافظة الأقصر، الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاصلين على الوحدات المعلن عنها منها: إن يكون من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية، وإذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولوية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية، ويستثنى من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقا، ويتطلب إزالتها، وقاطني المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وتتضمن قائمة الشروط أيضًا، أن يتراوح سن المستفيدين بين ٢١ و٦٥ سنة، ولم يسبق له أو لزوجته أو لأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من أيًا من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي، وأن لا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخري، ويستثنى من ذلك الفئات المستحقة لسكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة للدولة، وأن يكون ليس للمخصص له الوحدة أو الزوج أو الزوجة حيازة زراعية.

وتكون الأولوية لفئة منخفضي الدخل، الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهرياً ٦٠٠٠ جنيه مصري، وسنوياً يبلغ ۷۲۰۰۰ جنيه مصري، وبالنسبة للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهرياً٨٠٠٠ جنيه مصري وسنويا ٩٦٠٠٠ جنيه مصري.

وفي حالة وجود وحدات زائدة يمكن التخصيص لفئات متوسطي الدخل ( بالنسبة المتوسطي الدخل: الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للفرد يبلغ شهرياً ۱۳۰۰۰ جنيه مصري وسنوياً يبلغ ١٥٦٠٠٠ جنيه مصري، وبالنسبة للأسرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل شهرياً ۱۸۰۰۰ جنيه وسنويا ٢١٦٠٠٠ جنيه مصري) .

والمستندات المطلوبة للتقديم على هذه الوحدات هي: صورة الرقم القومى للزوج والزوجة موضح بها العنوان، على أن يكون تاريخ صدورها قبل عام من تاريخ الإعلان، وشهادة زراعية بعدم وجود حيازة زراعية لأفراد الأسرة، وشهادة معتمدة بما يفيد مستوى الدخل، وإقرار بعد حصول المتقدم أو الزوجة، أو الأولاد القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض من أياً من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي.