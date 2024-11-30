رئيس المعهد القومي لعلوم البحار تتفقد المزرعة البحثية بفرع السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

زارت الدكتورة عبير السحرتي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، المزرعة البحثية لفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة، رفقة الدكتور أحمد عبدالحليم مدير فرع المعهد بالسويس، وذلك لمتابعة الخطط البحثية داخل فروع ومحطات المعهد.

وتفقدت السحرتي، الأحواض الخاصة بالمحطة واستمعت إلى شرح من مدير فرع المعهد حول ما جرى تنفيذه من خلال فترة التشغيل ومتابعة سير العمل داخل المحطة.

ووجهت رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، بتكثيف العمل والنهوض بالكفاءة اللازمة لإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها في أقرب وقت، وإعداد خطة تطوير للمزرعة خلال المرحلة المقبلة.

وعقب ذلك التقت رئيس المعهد، عددًا من الباحثين والعاملين بالمحطة، واستمعت إلى مقترحاتهم حول تطوير العمل بالمحطة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع بحث تجربة أصناف مختلفة من اسماك المزارع بما يتلائم من الظروف البيئية ونسبة ملوحة المياه، وبحث معدلات نمو تلك الأصناف بهدف الوصول إلى إنتاجية عالية يتم تطبيقها ونقل الخبرة إلى أصحاب المزارع السمكية.