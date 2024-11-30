وفاة فتاة فرنسية وإصابة صديقتها.. ننشر أسماء ضحايا حادث مطروح - صور

كتب - محمد البدري:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص عند الكيلو 15 بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، وأسفر عن مصرع فتاة وإصابة 9 آخرين، بينهم فرنسيتان.

أسفر الحادث عن وفاة "ماري لاهيا"، 30 عامًا، فرنسية الجنسية؛ وأصيبت "لاليا امرام"، 27 عامًا، فرنسية، بجروح متهتكة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب كل من "سمير يوسف فهمي، 30 عامًا، من محافظة الغربية، بتر في القدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج؛ سعيد رمضان عيسى، 30 عامًا، من محافظة الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح في الرأس؛هشام عبد الرسول علي؛ 50 عامًا، من محافظة الجيزة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح في الرأس، محمد إبراهيم شحاتة، 23 عامًا، من محافظة الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج."

كما تضمنت حالات الاشتباه ما بعد الارتجاج كل من "محمود صلاح حمزة، 29 عامًا، من محافظة الجيزة؛ شفيق أحمد إبراهيم، 51 عامًا، من محافظة الجيزة، عمرو محمد خليل، 43 عامًا، من محافظة الجيزة؛ هشام أحمد عمر، 54 عامًا، من محافظة البحيرة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارا يفيد بورود بلاغ عن حادث تصادم بالمنطقة المشار إليها عند الكيلو 15 بالمدخل الشرقي للمدينة، انتقلت على إثره سيارات الإسعاف رفقة الأجهزة المعنية لموقع البلاغ، فيما جرى نقل كافة الحالات إلى مستشفى مطروح العام.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ صباح اليوم السبت، وأشار إلى أن من بين الحالات اثنتين فرنسيتين كانتا تستقلان السيارة الملاكي.

من جانبه، أكد الدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى، وجاهزية الأقسام الحرجة والعناية المركزة لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى جاهزية قسم العمليات للتدخلات الجراحية العاجلة إذا لزم الأمر.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم الإسعافات الأولية للمصابين موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لهم.

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