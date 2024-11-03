قافلة طبية لجامعة الإسكندرية تفحص 546 مريضًا بمنطقة خورشيد - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية مجتمعية بمنطقة خورشيد، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والاجتماعية لأهالي القرية بمشاركة عدد من كليات الجامعة في كافة التخصصات.

وقال الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور تامر عبد الله، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إلى توقيع الكشف على 546 حالة في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح عبد الله، أن كلية طب الأسنان شاركت من خلال العيادة المتنقلة لها في الكشف على عدد من الأهالي، ووفرت كلية الصيدلة الأدوية مجاناً للمرضى، فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لاستكمال العلاج.

ولفت إلى إجراء فريق من كلية التمريض قياسات السكر والضغط والفحص المبكر لسرطان الثدي وتقديم نصائح للأهالي عن التغذية السليمة للأطفال، منوهًا إلى مشاركة وفد من المعهد العالي للصحة العامة بمجموعة من النشاطات التثقيفية الصحية التوعوية التي استهدفت النساء والأطفال.

وأضاف وكيل كلية الطب، أن القافلة شملت تقديم محاضرات عن طرق التعامل النفسي السليم مع الأطفال في فترة دخول المدارس، وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وطرق تنظيم الأسرة، وطرق المحافظة على الوزن المثالي، فضلًا عن أهمية ممارسة الرياضة.