نيران في حجرة 416.. مصدر يكشف تفاصيل حريق المدينة الجامعية بأزهر أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسؤول بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، تفاصيل حريق محدود اندلع في إحدى الحجرات بالطابق الرابع بجناح "ج" بالمدينة الجامعية بنين.

وأوضح المصدر لـ مصراوي، أن الحريق نشب في حجرة 416 بمبنى "عمر بن الخطاب" عقب صلاة ظهر الجمعة، مما أدى إلى احتراق 3 أسرّة دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع الحريق. على الفور، انتقل ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في الطابق الرابع بالمدينة الجامعية بنين. تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.