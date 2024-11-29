قطع الكهرباء عن عدد من الأبراج السكنية في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي بعدد من الأبراج السكنية في قرية دماريس التابعة لمجلس قروى البرجاية بمركز المنيا، غداً السبت، لمدة 5 ساعات للصيانة.

وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم قطع التيار عن الأبراج التالية: برج الإعلاميين (5) - برج أبوزيد - برج عبد القادر - برج التوحيد والنور - برج الحمد - برج النور، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهرا.

أوضحت الشركة أن قطع التيار يأتي لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المسؤولة عن تغذية تلك المناطق .