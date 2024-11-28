افتتاح أول نادي لنقابة المحامين بجنوب سيناء بمواصفات فندقية

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح خالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أول نادي لنقابة المحامين بالمحافظة، بحضور النائب مجدي بيومي، أمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، وصلاح ربيع، أمين حزب حماة الوطن، وعدد من محامي جنوب سيناء.

تفاصيل المشروع

النادي أُنشئ على قطعة أرض مخصصة للنقابة منذ عام 2018 بمساحة 1000 متر مربع. ويضم مبانٍ بمساحة 450 مترًا مربعًا موزعة على ثلاثة طوابق مجهزة بأعلى مستوى.

الطابق الأول: يحتوي على مطعم، وقاعة مؤتمرات تتسع لـ250 شخصًا، يمكن استخدامها كقاعة أفراح، إضافة إلى مكاتب إدارية ومرافق خدمية.

الطابق الثاني: يضم 14 غرفة فندقية مجهزة، مع مكاتب إدارية وريسبشن كبير لاستقبال الزوار.

الطابق الثالث: يحتوي على كافتيريا وروف يوفر إطلالة مباشرة على البحر.

الموقع والمزايا

النادي يتمتع بموقع استراتيجي في مدينة الطور، بالقرب من واحة حمام موسى السياحية، مع إطلالة مميزة على البحر، ما يجعله إضافة خدمية لمحامي جنوب سيناء، إلى جانب استقطاب الزائرين للمدينة.

الافتتاح الرسمي

أُجري افتتاح تجريبي للنادي في مارس الماضي بعد الانتهاء من الإنشاءات، بينما الافتتاح الرسمي اليوم يأتي عقب استكمال التجهيزات والتأثيث اللازم لاستقبال المحامين وتقديم الخدمات للزوار.

النادي يمثل نقلة نوعية في خدمات نقابة المحامين بجنوب سيناء، بتوفير منشأة تجمع بين الخدمات النقابية والمزايا الفندقية التي تلبي احتياجات أعضاء النقابة وزائري المنطقة.