فيصل عمر رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة المنيا وشيري هاني نائبةً

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المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، نتائج انتخابات اتحادات طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024/2025.

تمكن الطالب فيصل عمر محمد، الفرقة الرابعة بكلية الطب، من الفوز بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، فيما فازت الطالبة شيري هاني عدلي، الفرقة الرابعة بكلية العلوم، بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المنافسات استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث خاض نحو 700 طالب وطالبة الانتخابات بعد استيفائهم لشروط الترشح وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي، وذلك لانتخاب رؤساء الاتحاد ونوابهم وأمناء اللجان على مستوى كليات الجامعة العشرين.

وقد هنأ الدكتور عصام فرحات الطلاب الفائزين، معربًا عن تقديره لجميع القائمين على العملية الانتخابية التي تهدف إلى تشكيل اتحاد طلابي يعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم، ويكون في خدمة الجامعة.

كما وجه الطلاب الفائزين إلى ضرورة تعزيز دورهم في العمل التطوعي، وتشجيع زملائهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية والدورات التدريبية، مع التفاعل المستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف فرحات أن اتحادات الطلاب تمثل حلقة وصل مهمة بين الطلاب وإدارة الجامعة، حيث تسهم في رفع الوعي الطلابي وتنمية روح الولاء والانتماء، والعمل على مواجهة الشائعات من خلال الأنشطة الطلابية.

نتائج انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة:

أمين اللجنة الرياضية: يوسف مفتاح لطفي.

أمين مساعد اللجنة الرياضية: ندى جمال صادق.

أمين اللجنة الفنية: يوسف محمد صابر.

أمين مساعد اللجنة الفنية: رنا سيمون عماد.

أمين اللجنة الثقافية: كيرلس أيمن عدلي.

أمين مساعد اللجنة الثقافية: محمود يسري عبد المنعم.

أمين اللجنة العلمية: يارا سامح.

أمين مساعد اللجنة العلمية: مارتينا مشمش.

أمين لجنة الجوالة: محمد محسن أبو العلا.

أمين مساعد لجنة الجوالة: شاهندا أشرف مبروك.

أمين اللجنة الاجتماعية: زياد محمد عبد الظاهر.

أمين مساعد اللجنة الاجتماعية: مي أشرف ذكي.

أمين لجنة الأسر: محمد علي سيد.

أمين مساعد لجنة الأسر: بسملة وليد محمد.

ضمّت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أيضًا كل من: الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، بالإضافة إلى الطالب محمد طارق عمر، ممثلًا عن الطلاب، والطالبة هدير أحمد طه، ممثلة عن الطالبات.