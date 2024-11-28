سرق الشركة وهرب.. كشف غموض اختفاء مندوب مبيعات القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، في فك لغز اختفاء مندوب مبيعات مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، بعد بلاغ عن تغيبه المفاجئ. تبين أن الشاب اختفى بعد استيلائه على أموال الشركة التي يعمل بها، ولجأ إلى الاختباء لدى فتاة متزوج منها عرفيًا في محافظة الشرقية.

بدأت الواقعة بتلقي بلاغ لمركز شرطة طوخ عن اختفاء مندوب المبيعات بعد تحصيله مبلغًا ماليًا من أحد عملاء الشركة بقرية عرب جهينة في مركز شبين القناطر. وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، لكشف ملابسات الحادث.

كشفت التحريات أن المندوب لم يتعرض لأي مكروه، لكنه اختفى عمدًا عقب استيلائه على المبالغ المالية، مستخدمًا الحيلة للهروب مع الفتاة المتزوج منها عرفيًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحضاره ومحاسبته على أفعاله.

البداية عندما تلقى تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ باختفاء شاب يعمل مندوب مبيعات عقب تحصيل مبلغ مالي من أحد عملائه في قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام الشاب المبلغ باختفائه ويدعى "أحمد.و.إ" 28 سنة، مقيم قرية مشتهر بدائرة المركز، بالاستيلاء على أموال الشركة التى يعمل بها مندوب مبيعات التى تحصل عليها من العملاء وفر هاربا إلى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية للاختباء بجوار زوجته الثانية المتزوج منها بعقد عرفي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى تحديد مكان اختبائه، وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم والمبالغ المالية التى استولي عليها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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