جهود أمنية مكثفة لكشف غموض اختفاء مندوب مبيعات في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف مباحث القليوبية جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شاب يعمل مندوب مبيعات، في إحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث قُطع التواصل مع زوجته مساء يوم 25 من نوفمبر الجاري عقب تحصيل مبلغ مالي، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ببلاغ باختفاء شاب "مندوب مبيعات" عقب تحصيل مبلغ مالى من أحد عملائه في قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب يدعى أحمد وحيد إبراهيم الغزاوي، 28 عامًا، متزوج ولديه طفلان "سفيان" عمره عامين، و"شام" عمرها 6 أشهر".

وقالت نشوى الطناني، زوجة الشاب المفقود، مقيمة قرية مشتهر بمركز طوخ، إن زوجها يعمل مندوب مبيعات، وفي فى تمام الساعة الـ 11 مساء يوم 25 من نوفمبر الجاري، كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية خاصة بجهة عمله، بسيارته الخاصة، لافتة إلى أنه أخبرها يوم اختفائه بأنه سيقوم بتحصيل أموال في قرية عرب جهينة، لكنه اختفى عقب تحصيله مبلغ مالي.