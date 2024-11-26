الناجي الثاني خلال ساعة.. إنقاذ سائح فنلندي في حادث غرق مركب مرسى علم

كتب- عبدالرحمن القرشي:

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء، نجاح الجهود التي تجريها كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات البحرية، في إنقاذ سائح فنلندي الجنسية، ضمن المفقودين في حادث غرق مركب مرسى علم.

أشار المحافظ، إلى أن إجمالي من جرى إنقاذهم حتى الآن بلغ 33 شخصًا، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياه 37 شخصاً على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين.

يذكر أنه صدر صباح اليوم الثلاثاء بيان رسمي عن محافظة البحر الأحمر، جاء فيه: اعلن محافظ البحر الأحمر، العثور على 8 أشخاص منهم 4 أحياء ( 2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وسويسري الجنسية،وآخر مصري )، بينما جرى انتشال 4 جثث مازالوا مجهولين الهوية في حادث غرق مركب مرسى علم، موجهاً بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للناجين.

يذكر أنه صدر أمس الاثنين ، بيان رسمي عن محافظة البحر الأحمر، جاء فيه: حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على الانتقال إلى موقع حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الركاب ، حيث أعلن نجاح الجهود في إنقاذ 28 شخصاً حتى الآن فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 16 مفقوداً .

كشف محافظ البحر الأحمر، أن الحادث وقع على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، موضحاً أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكبا (13 مصريا- 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأمريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي واسباني وأيرلندي)، لافتاً إلى أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

أعلن المحافظ، إنقاذ 28 راكبا، حيث نجحت جهود القوات البحرية في إنقاذ عدد منهم، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب تصادف وجوده وقت الحادث اسمه ( ستار جيت )، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة ورجال القوات البحرية البحث عن 16 آخرين 4 مصريين - 12 أجنبي )، وفي هذا السياق أشاد بسرعة تحرك وجهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة، لافتاً إلى مشاركة نحو 10 سيارات إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.

وتابع: حرصت على الاستماع إلى الركاب عقب إنقاذهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وجميع الركاب ممن جرى إنقاذهم بخير وصحة جيدة، ولم يتم نقل أحد منهم إلى المستشفيات حيث كانت الإصابات بسيطة وتنوعت ما بين كدمات وسحجات، ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفيات، والسبب المبدئي للحادث وفقاً لروايات الأجانب والطاقم المصري، هو موجة كبيرة من البحر صدمت المركب مما أدى لانقلابه ، والموضوع كان بشكل مفاجئ وسريع حيث استغرق نحو 5 أو 7 دقائق وبعض الركاب كانوا داخل الكبائن وهذا سر عدم تمكنهم من الخروج من المركب.

أوضح اللواء عمرو حنفي ، مواصلة التنسيق والتواصل مع كافة السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كافة التسهيلات لاستخراج كافة الأوراق المطلوبة للركاب، لافتاً إلى توفير استقبال الركاب في أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، مشدداً على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، حيث تتواصل عمليات تمشيط المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مؤكداً أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

ورد بلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.