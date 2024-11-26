القوات البحرية تنقذ سائحًا سويسريًا من حادث غرق مركب مرسى علم

كتب- عبدالرحمن القرشي:

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء، نجاح الجهود التي تجريها كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات البحرية في العثور على شخص سويسري الجنسية على قيد الحياة، مثمناً جهود كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات المسلحة.

أشار المحافظ، إلى أن إجمالي من جرى إنقاذهم حتى الآن بلغ 32 شخصاً، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياه 36 شخصًا على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 8 آخرين مفقودين.

وصدر صباح اليوم الثلاثاء بيان رسمي عن محافظة البحر الأحمر، جاء فيه: أعلن محافظ البحر الأحمر، العثور على 7 أشخاص منهم 3 أحياء ( 2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وآخر مصري )، بينما جرى انتشال 4 جثث مجهولي الهوية في حادث غرق مركب مرسى علم، موجهاً بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للناجين.

كشف محافظ البحر الأحمر، أن الحادث وقع على بعد 46 ميلا بحريا من شاطئ مرسى علم، موضحاً أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، طوله 34 متر وعرضها 9.5 متر ، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكبا.