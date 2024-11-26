4 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي، في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، أمام قرية كفر ابجيج التابعة لمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة هانى شاكر سعيد، 42 عامًا، كدمة بالصدر، والكتف الأيمن، وأحمد سيد سنوسي، 34 عامًا، كدمات بالصدر والقدم، واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمود محمد فتحي، 38 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم والظهر،

ومحمد شحاتة فتحي، 24 عامًا، كدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.