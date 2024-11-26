حياة كريمة للبدو في جنوب سيناء.. 242 منزلًا جديدًا ومرافق متكاملة

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، إن جهاز تعمير سيناء يحرص على إحداث تنمية حقيقية على أرض سيناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تتضمن تلبية مطالب المواطنين وتوفير كافة الخدمات "سكنية، زراعية، كهربائية، مياه وصرف صحي، وغيرها"، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمختلف مدن وقرى وتجمعات جنوب سيناء، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه جرى تنفيذ 17 مزرعة نموذجية داخل الوديان لتلبية الاحتياجات الزراعية لسكان هذه الوديان، وتوفير فرص عمل لهم، والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بالمحافظة، إضافة إلى إطلاق التيار الكهربائي داخل الأودية على مستوى مدن المحافظة، ورصف وتمهيد الطرق التي تربط هذه الوديان بالمدن، وإنشاء العديد من المنازل البدوية في محاولة لاستيطان البدو.

وأشار إلى أنه جار إنشاء 60 منزل بدوي جديد بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 45%، وهذه المنازل قابلة للتعلية، وشاملة شبكات المرافق "مياه، صرف صحي، طرق، أعمدة إنارة"، ومساحة المنزل 240 متر مربع شامل الحوش والأرصفة والجراچ، ويتكون المنزل من "2 غرفة، صالة استقبال، مطبخ، حمام"

ووجه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، الشكر لطاقم الإشراف على مشروع الـ60 منزل بدوي بقرية الجبيل، مشيدًا بجهودهم للانتهاء من تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وطبقًا للبرنامج الزمني.

جاء ذلك خلال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، لمشروع إنشاء الـ 60 منزل بدوي بقرية الجبيل، يرافقه العميد شريف عبدالمنعم, رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، وبحضور المهندسة منى عبدالمنعم, مدير المشروعات بالمنطقة، وطاقم الإشراف على المشروع.

وأكد العميد شريف عبدالمنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أن المشروع يأتي استكمالًا لما جرى تنفيذه من منازل بدوية بالقرية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المنازل البدوية التي قام الجهاز بتنفيذها بالقرية خلال 10 سنوات بلغ 242 منزلا بدويا، شامل جميع المرافق، إضافة إلى إنشاء محطة رفع صرف صحي وخط طرد، وازدواج الطريق الذي يربط مدخل قرية الجبيل بموقع المنازل البدوية بطول 1.5 كيلو متر.