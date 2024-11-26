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بسبب عُقب سيجارة.. اندلاع حريق في زراعات القصب بسوهاج

10:21 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

حريق في زراعات القصب

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في محصول قصب السكر، بدار السلام شرقي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في الأرض الزراعية دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين نشوب حريق في مساحة مزروعة بمحصول القصب ملك "محمود. ف" 34 عامًا عامل، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق وتلف محصول القصب، ورجح المذكور أن يكون الحريق بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اندلاع حريق زراعات القصب
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