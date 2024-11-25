الشوارع فاضية.. سقوط أمطار على كافة أحياء بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، سقوط أمطار متوسطة شملت كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

خلت معظم شوارع بورسعيد من المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم أو احتموا في الكافيهات والمظلات المنتشرة بالشوارع فور سقوط الأمطار، بينما أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها.

تُتابع غرفة عمليات محافظة بورسعيد بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات الخدمية أي تداعيات لحالة الطقس، لضمان سرعة مواجهة أي أحداث طارئة، مع انتشار فرق العمل في الشوارع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

في سياق متصل، استمرت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس بشكل منتظم، كما تواصلت عمليات شحن وتفريغ السفن بموانئ بورسعيد بصورة طبيعية، مع انتظام حركة المعديات وكوبري النصر العائم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد توقعت أجواء شتوية على أغلب الأنحاء، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، مما يزيد من الشعور بالبرودة.

كما توقعت سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة، مع امتداد خفيف للأمطار إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.