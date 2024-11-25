150 تلميذًا معذبون بالسير 4000 متر يوميًا في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

يعاني أهالي وتلاميذ قرية هيكل الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية القنان بمركز إدفو بمحافظة أسوان من معاناة يومية بسبب عدم وجود أي مدرسة في قريتهم سواء ابتدائية أو إعدادية. ما يضطرهم إلى الالتحاق بمدارس قرية الشماخية التي تبعد عنهم حوالي 2 كيلو متر.

يعيش 150 تلميذًا رحلة يومية صعبة حيث يضطرون للسير 4 كيلومتر ذهابًا وإيابًا في ظروف جوية قاسية، بما في ذلك هطول الأمطار عليهم أثناء طريقهم إلى المدرسة. مما يزيد من معاناتهم ومن خوف أسرهم عليهم، خاصة في ظل غياب وسائل النقل العامة بين القريتين وعجز الكثير من أولياء الأمور عن دفع تكاليف تأجير "توك توك" أو سيارات خاصة لتوصيل أطفالهم إلى المدرسة.

8 سنوات لم تكن كافية لإنشاء مدرسة هيكل للتعليم الأساسي

بدأ الشيخ عبد الحميد فهيم، شيخ قرية هيكل الجديدة، حديثه مع مصراوي بهذه العبارة مؤكدًا أن القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 آلاف نسمة، محرومة من جميع الخدمات الأساسية مثل المدارس والوحدات الصحية. رغم ذلك، تتمتع بميزة كبيرة، وهي توفر أراضٍ أملاك دولة يمكن الاستفادة منها.

وفي عام 2016، قامت القرية بتخصيص قطعة أرض مساحتها حوالي 4 آلاف متر لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، وحصلت على جميع الموافقات من أكثر من 7 جهات حكومية. رغم ذلك، لم يتم بدء العمل في المدرسة بعد مرور سنوات، وحينما سألوا عن سبب التأخير، تم إخبارهم أن التخصيص انتهى. وفي عام 2021، تجددت الأوراق مجددًا، لكن العمل ما زال لم يبدأ.

تكاليف عالية تلاحق الأسر

من جانبه، قال محمود حسين، ولي أمر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي، إنه يضطر يوميًا لاصطحاب ابنه إلى المدرسة، لكن المشكلة تكمن في العودة حيث إنه في وقت العودة يكون مشغولًا في عمله، فيضطر لاستئجار "توك توك" لإعادة ابنه إلى المنزل. وأضاف أنه لم يعد قادرًا على تحمل هذه التكاليف بسبب ارتفاع الأسعار بعد زيادة أسعار الوقود.

أما محمد حامد، أحد أهالي القرية، أشار إلى أن الأهالي كانوا في غاية السعادة بعد إدراج قرية القنان الأم ضمن مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في العديد من قرى الريف المصري. ولكن للأسف، لم يحدث أي تقدم في إنشاء المدرسة، مما جعلهم يناشدون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد اللواء محافظ أسوان بالنظر إلى معاناتهم والاهتمام بمطالبهم لتخفيف معاناة أطفالهم الذين يضطرون يوميًا للسير لمسافات طويلة مما يعرضهم لمخاطر الطريق والإرهاق.

تأكيد على الحاجة الملحة للمدرسة

من جانبها، أكدت أسماء محمود، رئيس الوحدة المحلية السابقة لقرية القنان التي تتبعها قرية هيكل الجديدة، أن القرية في حاجة ماسة إلى المدرسة، خاصة أن أقرب مدرسة تبعد حوالي 3 كيلو مترات عن القرية. وأوضحت أنه تم تحديد قطعة الأرض المناسبة لبناء المدرسة، وتم أخذ جميع الموافقات، وهي تنتظر قرار التخصيص للبدء في إنشاء المدرسة التي تم إدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".