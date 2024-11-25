رئيس جامعة المنيا يُكرم الدكتور أحمد نوار لإسهاماته الثقافية والفنية

المنيا - جمال محمد:

كرّم الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أحمد نوار، رئيس مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، المنعقد برحاب الجامعة حتى الأربعاء المقبل 27 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور"، ويحمل اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة.

هنأ الدكتور عصام فرحات الدكتور نوار على نجاح المؤتمر الذي يضم نخبة من كبار الأدباء والمثقفين والكتاب، مشيدًا بإسهاماتهم الأدبية والفنية في إثراء الحياة الثقافية وتوثيق الإنجازات الوطنية وترسيخ الهوية المصرية.

من جهته، أعرب الدكتور أحمد نوار عن سعادته بعقد المؤتمر في جامعة المنيا، مؤكدًا أن الجامعة تشكل جزءًا هامًا من مسيرته المهنية، حيث أسس كلية الفنون الجميلة بها وتولى عمادتها لمدة 6 سنوات من 1982 حتى 1988. وأشاد بنهضة الجامعة وتطورها الكبير في مختلف المجالات العلمية والثقافية.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور عصام فرحات درع الجامعة للدكتور أحمد نوار تقديرًا لجهوده الكبيرة وإسهاماته المتميزة في الحركة الفنية التشكيلية.

يذكر أن الدكتور أحمد نوار حاصل على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة النيل للفنون عام 2019 وجائزة الدولة التقديرية للفنون عام 2012، وله مؤلفات بارزة، مثل كتاب "نهر الفن" و*"نوار عين الصقر - قناص حرب الاستنزاف"* و*"صوت العنف وصوت الفن".