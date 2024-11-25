192 فائزًا بالقرعة العلنية للحج في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أجرت مديرية أمن السويس القرعة العلنية الإلكترونية لموسم الحج المُقبل، بالصالة المغطاة في ستاد السويس الرياضي، وذلك في حضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، واللواء حسام الدين الدح مدير الأمن.

أُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وتم الإعلان أسماء الفائزين بمختلف أحياء المحافظة، وعددهم 192 فائزًا وفائزة، إلى جانب احتياطي بنسبة 50% لعدد 96 متقدمًا، وبلغ إجمالي المتقدمين لقرعة الحج بمديرية أمن السويس 798 مواطنًا.

قدم المحافظ التهنئة لمن حالفهم التوفيق في هذه القرعة، متمنيا لهم السفر للأراضي الحجازية بالمملكة العربية السعودية والعودة سالمين إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة والركن الأعظم.

وشهد القرعة العلنية الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء صابر نائب مدير الأمن، والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس، ونواب السويس ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء.