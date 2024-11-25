جنوح لنش في بحر الإسكندرية بسبب "عواصف المكنسة" - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت شدة عواصف ورياح نوة "باقي المكنسة"، اليوم الاثنين، في جنوح لنش بشاطئ منطقة رأس التين بحي الجمرك بالإسكندرية، وذلك دون أي إصابات أو خسائر.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "باقي المكنسة" بدءًا من أمس يصاحبها ورياح وعواصف شديدة تصل سرعتها إلى نحو 80 كيلو متر في الساعة، ما أدى إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط لـ 6 أمتار.

وخلفت عواصف نوة "باقي المكنسة" خسائر من بينها تحطم سيارة ملاكي سقطها عليها لوحة إعلانات، وسقوط سقف بنادي العاملين بشركة الإسكندرية للبترول، ونشوب حريقين بشقة ومحل، فضلًا عن تعطل الترام بسبب سقوط شجرة على القضبان.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.