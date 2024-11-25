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مصرع طفلة غرقًا في ترعة بالمنيا

03:18 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

جثة -أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها غرقاً، اليوم الاثنين، إثر انزلاق قدمها وسقوطها في ترعة البحر اليوسفي بمركز سمالوط شمال المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط، تلقت بلاغاً من أهالي قرية شوشة، يفيد سقوط طفلة في ترعة البحر اليوسفي، وعدم التمكن من انتشالها.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين غرق "جيهان م ع" 11 سنة، ومقيمة بمركز سمالوط نتيجة انزلاق قدمها فى الترعة.

جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفلة المنيا ترعة البحر اليوسفي
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